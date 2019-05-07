بالفيديو| اللحظات الأولى لاقتحام السبكي و11 بودي جارد لموقع صدى البلد وتحطيم محتوياته

قام المنتج أحمد السبكي باقتحام موقع صدى البلد وتحطيم محتوياته، وفوجئ العاملون بالموقع بالسبكي ومعه 11 بودي جارد يقتحمون مقر عملهم وقاموا بالاعتداء على الصحفيين وتحطيم محتويات الموقع، الأمر الذي أثار غضب الصحفيين وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للإعلام، مؤكدين أنه يوجد قانون وأننا لسنا في غابة، ووصل الأمر إلى النيابة العامة والتي فتحت تحقيقاً عاجلا في الواقعة.

وأصدر الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس الأعلى للإعلام ما فعله السبكي مؤكداً أنه لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت الأسباب والمبررات، مشيراً إلى أنه يتابع الموقف عن كثب، وتعهد أحمد باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذا الموقف مرة أخرى، كما أدان حزب مستقبل وطن واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد واصفاً إياه بأنه تعدي سافر وأعلنوا تضامنهم مع صدى البلد.

وكانت قناة صدى البلد أذاعت وعرضت الحلقة الأولى لمسلسل سوبر ميرو، والذي هو من إنتاج السبكي، وأمام النيابة قال السبكي “افتكرت أن القناه سرقت المسلسل فذهبت للمكان وافتكرت أن دا موقع القناه”.