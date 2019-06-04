“الآن” أحلى وأرقي رسائل عيد الفطر 2019-1440 مكتوبة

الآن، نقدم لكم باقة من أجمل وأرقي رسائل عيد الفطر المبارك لترسلوها إلى الأهل والأصدقاء، حيث لم يتبقى سوي ساعات ليلة وينقضي شهر رمضان المبارك، ويهل علينا عيد الفطر الذي أعلنت انه دار الإفتاء المصرية بأنه سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019، وحرصاً منا على زيادة جو من الألفة والمودة بين الأهل والاصدقاء والأحباب، نقدم لكم فيما يلي أجمل رسائل عيد الفطر فتابعونا فيما يلي تجدوا أرقي الرسائل وأحسنها على الإطلاق.
رسائل عيد الفطر المبارك 1450-2019 :
لا شك في أن الأعياد من أهم وأعظم المناسبات التي يتجمع فيها شمل الأسرة، فيتقابل الاصدقاء والأقارب في جو مليء بالمرح والبهجة، بالإضافة للتجمعات العائلية الكبيرة التي يسودها جو من الألفة والحب، وتجدر الإشارة إلى وجود الكثير من الوسائل الفعالة التي تزيد من التوصل بين الأصدقاء والأصحاب وأفراد العائلة الواحدة، من ابرزهم تبادل الرسائل المكتوبة، لذا نقدم لكم باقة من أرقي الرسائل وأحسنها على الإطلاق.
هدا ونعرف جميعاً أن نوعية الرسائل المرسلة للأشخاص تختلف باختلاف العلاقة بينهم، فمثلاً علاقة الأحباب تختلف عن علاقة الأصحاب عن علاقة العائلة، فلكل شخص رساله تناسب وتعكس مدى القرب بينهم، واخيراً نترككم مع أفضل رسائل عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
أرقي رسائل عيد الفطر المبارك مكتوبة :
• أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
• أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
• جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
• أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.
• هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
• إذا سبقتموني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم، لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.
• سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.
• أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.
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