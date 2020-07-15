الآن أعرف فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020

لكافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات we أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2020، حيث يمكن الآن لكافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة قيمة فاتورة التليفون الثابت لشهر يوليو 2020، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الاتصال من أي تليفون ثابت على الرقم 111، ثم القيام بكتابة رقم التليفون الأرضي.

خطوات معرفة قيمة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020:-

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الآن معرفة رقم التليفون الأرضي من خلال رقم التليفون عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات المحددة الآتية:-

الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

قم بإدخال كود المنقطة ثم إدخال رقم التليفون الأرضي المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته.

قم بالضغط على عرض لكي يتم عرض الفاتورة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي حتى يوم 20 من الشهر التالي لإصدار الفاتورة، حيث أنه يتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر وهي شهر يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر، وذلك كل عام.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات we لعملائها إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال اختيار الطريقة المناسبة للسداد، وهي عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام خدمات فوري، مصاري… إلخ، أو من خلال التوجه إلى أقرب سنترال أو مكتب بريد، وأخيراً يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وفي هذه الحالة اختر السداد الإلكتروني وقم بإنشاء حساب لك على الموقع الرسمي للشركة.