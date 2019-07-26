هنا.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يواصل الملايين من العملاء بالشركة المصرية للإتصالات،عمليات البحث عبر محرك جوجل، بالدخول علي الموقع الرسمي للشركة،للإستعلام عن قيمة فاتورة شهر يوليو 2019،للبدء في سدادها قبل إنتهاء المدة المحددة للسداد التي تنتهي يوم 15 أغسطس المقبل.

وذلك من خلال هذه السطور ستتعرف على طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو لعام 2019،من خلال الطرق التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات إليكم الطرق: