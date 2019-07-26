هنا.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يواصل الملايين من العملاء بالشركة المصرية للإتصالات،عمليات البحث عبر محرك جوجل، بالدخول علي الموقع الرسمي للشركة،للإستعلام عن قيمة فاتورة شهر يوليو 2019،للبدء في سدادها قبل إنتهاء المدة المحددة للسداد التي تنتهي يوم 15 أغسطس المقبل.
وذلك من خلال هذه السطور ستتعرف على طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو لعام 2019،من خلال الطرق التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات إليكم الطرق:
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو:
الملايين من المشتركين في الشركة المصرية للاتصالات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية،من خلال طرق وخطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو،والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية،إلا أن موقعكم الموقر جمع لكم العديد من الطرق لسداد الفاتورة.
وفرت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات للمشتركين الخاصة لدفع الفواتير التي تستحق كل ربع سنوية،فيمكن لكل مشترك دفع الفاتورة من خلال الحوالة البنكية أو الدفع عن طريق فوري المتواجد في الشوارع، وطريقة بطاقة ATM،أو الذهاب إلى أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات.
خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون:
يبحث الكثير من المواطنين المشتركين في الشركة المصرية للإتصالات على طرق ووسائل لدفع فاتورة التليفون الأرضي وذلك لشهر يوليو والتي من المقرر دفعها حتى يوم 15 أغسطس المقبل،وفي حالة عدم السداد سيتم دفع غرامة مالية كبيرة التي حددتها الشركة.
والجميع يبحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو لعام 2019، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، ثم كتابة كود المحافظة، وكتابة رقم التليفون، ثم الضغط على الفاتورة ستظهر لك الفاتورة على الفور والفواتير السابقة.
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