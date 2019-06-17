الآن | الداخلية تطلق خدمة جديدة بتسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة عبر موقعها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 17-06-2019 ، عن إطلاق إحدى الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة عبر موقع الوزارة الرسمي، والتي تمنح وتتيح للمواطنين تسجيل بيانات الشقق والمحال التجارية والمزارع والمؤجرة.

بيان الداخلية بتسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

وقالت الداخلية في بيان رسمي لها: «إن إتاحة الخدمة جاءت للتسهيل على المواطنين، وتوفير الوقت وتزامنا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي، بما يساعد ويسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكتروني».

موقع وزارة الداخلية

وتقدم الداخلية خدمة تسجيل البيانات للمؤجرات عبر رابط موقع الوزارة الرسمي (https://www.moi.gov.eg)، وتتيح للمواطنين تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

ويستطيع كل مواطن يسجل بياناته من أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، عن طريق الكروت الإئتمانية، أو شركات التحصيل غير النقدي، مع مراعاة المعايير القياسية لنظم التأمين والحماية كافة لهذه الخدمة.

التسجيل الإلكتروني أو قسم الشرطة

وأوضحت الداخلية في بيانها اليوم على الراغبين في استخدام الخدمة الجديدة، التعرف عليها واتباع الخطوات الموضحة تفصيلاً على موقع وزارة الداخلية، كما يمكن لمن لم يرغب في التسجيل الإلكتروني التوجه لقسم الشرطة وتسجيل العين المؤجرة.