الآن الطقس في المملكة العربية السعودية وتحذيرات من أمطار شديدة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، والذي يوضح للمواطنين بعض التعليمات والتحذيرات وذلك في ظل سوء أحوال الجوية خلال الفترة القليلة الماضية في المملكة، لمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس في الفترة المقبلة وما هي التحذيرات التي أعلن عنها تابعوا الفقرات التالية.

حالة الطقس في المملكة العربية السعودية

كما أوضح المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس في المملكة العربية السعودية وحدد أيضاً المناطق التي من المتوقع أن تتعرض للعواصف الباردة والسيول مع تساقط للأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح النشطة والعواصف، كما حذرت كافة المواطنين من هذه الظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة وما تسبب من مخاطر وحوادث على الطرق.

الأماكن المعرضة للأمطار والعواصف

كما أعلنت الأرصاد الجوية السعودية أن أحتمال تساقط الأمطار غزيرة مع رياح نشطة وعواصف باردة مليئة بالأتربة على بعض الأماكن في المملكة خلال الفترة المقبلة، ومن أهم تلك الأماكن، هي منطقة جازان والباحة وعسير وأيضاً مكة المكرمة وبعض الأجزاء من العاصمة مدينة الرياض والمناطق الشرقية تمتد إلى منطقة الحدود الشمالية، والمدينة المنورة والقصيم والجوف وحائل، وأوضح المركز أن سماء المملكة ستكون ملبدة بالغيوم الكثيفة المسببة لتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة في بعض الأحيان.

حالة الرياح والبحر الفترة المقبلة

قد أوضح أيضاً إلى زيادة في الحركة السطحية فوق البحر الأحمر وذلك في الاتجاه الشمالي حيث تأتي بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم في الساعة الواحدة، أما عن حركة إتجاه الجنوب الشرقي تأتي بسرعة ستتراوح ما بين 15 إلى 45 كيلو متر، مع ارتفاع في الأمواج في الجزء الشمالي نحو متراً واحداً، وفي الجزء الجنوبي بنحو مترين.

قد أعلنت هيئة الدفاع المدني عن بعض التوجيهات والتعليمات للمواطنين داخل المملكة ومنها توخي الحذر عند السير أو القيادة في مناطق الأمطار خاصة ً في فترة الليل وساعات الصباح الأولى، والسير ببطء حرصاً لعدم التعرض لحوادث الطرق المليئة بالأمطار والرياح والضباب الذي يقلل ويحجب الرؤية بشكل كثيف.