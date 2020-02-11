الآن تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم التليفون المحمول عبر موقع إدارة دعم مصر الإلكتروني tamwin
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة قيام المواطنين بتحديث بطاقة التموين الخاصة بصرف المقررات التموينية، ويتضمن التحديث إضافة رقم الهاتف الجديد أو التأكيد من تسجيل رقم الهاتف صحيح عبر البيانات الأساسية المسجلة من قبل، تحديث بطاقة التموين هو التحديث الثاني على التوالي بعد أن كان أخر تحديث بالعام الماضي، وسوف نشرح لكم تفاصيل تحديث بطاقة التموين في هذه التفاصيل.
موقع إدارة دعم مصر لبيانات البطاقات التموينية 2020
- موقع إدارة دعم مصر هو أحد المنابر الأساسية للتواصل بين وزارة التموين وبين المواطن المصري وفى حالة أجراء أي تحديث لبطاقات الصرف التموينية، فيتم هذا التحديث عبر موقع إدارة دعم مصر.
- كما صرحت وزارة التموين بأن تحديث رقم الهاتف على موقع إدارة دعم مصر،لا يوثر على صرف أي سلعة من السلع الرئيسية بالحصة الشهرية للتموين لجميع المواطنين.
- وقد وضحت وزارة التموين أن دعم المقررات التموينية يستفيد منها أكثر من 5 مليون مواطن داخل مصر، وخلال المرحلة المقبلة تعمل الوزارة على زيادة سلع جديدة للمقررات التموينية التي يتم صرفها.
طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع إدارة دعم مصر
- يتم الدخول على الموقع المحدد لتحديث أي بيانات وهو: إدارة دعم مصر.
- يقوم كل مواطن بتسجيل رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي، واختيار المحافظة التي يتواجد بها.
- يتم كتابة رقم الهاتف الجديد، أو التأكد من كتابة الرقم القديم صحيح بالبيانات المسجلة من قبل، ثم الضغط على تسجيل وبذلك يكون تم تحديث بطاقة التموين.