الآن تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم التليفون المحمول عبر موقع إدارة دعم مصر الإلكتروني tamwin

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة قيام المواطنين بتحديث بطاقة التموين الخاصة بصرف المقررات التموينية، ويتضمن التحديث إضافة رقم الهاتف الجديد أو التأكيد من تسجيل رقم الهاتف صحيح عبر البيانات الأساسية المسجلة من قبل، تحديث بطاقة التموين هو التحديث الثاني على التوالي بعد أن كان أخر تحديث بالعام الماضي، وسوف نشرح لكم تفاصيل تحديث بطاقة التموين في هذه التفاصيل.

موقع إدارة دعم مصر لبيانات البطاقات التموينية 2020

موقع إدارة دعم مصر هو أحد المنابر الأساسية للتواصل بين وزارة التموين وبين المواطن المصري وفى حالة أجراء أي تحديث لبطاقات الصرف التموينية، فيتم هذا التحديث عبر موقع إدارة دعم مصر.

كما صرحت وزارة التموين بأن تحديث رقم الهاتف على موقع إدارة دعم مصر،لا يوثر على صرف أي سلعة من السلع الرئيسية بالحصة الشهرية للتموين لجميع المواطنين.

وقد وضحت وزارة التموين أن دعم المقررات التموينية يستفيد منها أكثر من 5 مليون مواطن داخل مصر، وخلال المرحلة المقبلة تعمل الوزارة على زيادة سلع جديدة للمقررات التموينية التي يتم صرفها.

طريقة تحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع إدارة دعم مصر