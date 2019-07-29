الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

يواصل الملايين من المشركين في خدمة التليفون الأرضي ” المنزلي”، عمليات البحث عن رابط الشركة المصرية للإتصالات،للقيام بمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يوليو 2019،وسداها قبل إنتهاء الفترة المحددة من جانب الشركة .

الشركة المصرية للإتصالات:

ويُشار أن عدد المشركين في خدمة التليفون الأرضي بالشركة المصرية للإتصالات،وصل عددهم إلى 10 مليون مشترك،وبدأ المشتركين البحث بكثافة لمعرفة موعد سداد الفاتورة،هربًا من عقاب الشركة بفرض غرامة مع فصل الخدمة عن العميل في حالة التأخر في سداد الفاتورة،ويقدم موقع كل التفاصيل والمعلومات عن الاستعلام عن الفاتورة وطريقة السداد للتسهيل على المواطنين.