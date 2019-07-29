الآن.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019

يواصل الملايين من المشركين في خدمة التليفون الأرضي ” المنزلي”، عمليات البحث عن رابط الشركة المصرية للإتصالات،للقيام بمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية يوليو 2019،وسداها قبل إنتهاء الفترة المحددة من جانب الشركة .
الشركة المصرية للإتصالات:
ويُشار أن عدد المشركين في خدمة التليفون الأرضي بالشركة المصرية للإتصالات،وصل عددهم إلى 10 مليون مشترك،وبدأ المشتركين البحث بكثافة لمعرفة موعد سداد الفاتورة،هربًا من عقاب الشركة بفرض غرامة مع فصل الخدمة عن العميل في حالة التأخر في سداد الفاتورة،ويقدم موقع كل التفاصيل والمعلومات عن الاستعلام عن الفاتورة وطريقة السداد للتسهيل على المواطنين.
طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:
تزايد أعداد عملاء شركة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي حتى وصلت إلى 10 مليون مشترك، وهو ما دفع الشركة إلى إتاحة عدة طرق تسهل على العميل سداد فاتورة التليفون الأرضي دون الحاجة للذهاب إلى فرع الشركة، وهي كالتالي: الفروع التابع للمصرية للاتصالات والسداد هناك، السداد الإلكتروني ببطاقة الائتمان من خلال موقع المصرية للاتصالات، خدمة فوري الموجودة في جميع السنترالات وتكلفة الخدمة بسيطة، السداد عن طريق حوالة بنكية.
رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي :
كما يعرض موقع شركة المصرية للاتصالات إذا كان هناك فواتير متأخرة حيث يتم لإصدار الفواتير كل ثلاثة شهور وفي حال التأخير يتم فرض غرامة وإذا لم يتم السداد تقطع الخدمة عن العميل.
موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019:
أعلن الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات على موقع الأنترنت،عن إصدار التليفون الأرضي الربع سنوية يوم الإثنين الموافق ١٥- 7- ٢٠١٩، وتفتح باب التسديد منذ ذلك التاريخ حتى ١٥- ٨- ٢٠١٩ المقبل،حيث يواصل المشتركين للأسبوع الثاني علي التوالي عمليات البحث عن قيمة الفاتورة.
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