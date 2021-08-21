الآن رابط تظلمات الثانوية العامة tazalom.emis.gov.eg من هنا

تظلمات الثانوية العامة والتي اعلن الدكتور طارق شوقي منذ عدة أيام تخصيص رابط لها يبدأ العمل به من اليوم السبت، والذي كثر الاهتمام به والبحث عنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وما صاحبها من صدمات للكثير من الطلاب بعد التدني الكبير في مجموع الدرجات بالمقارنة بالسنوات السابقة، واستجابة لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بطرح رابط لتقديم التظلمات وإعادة فحص أوراق الإجابة للطلاب بدون مقابل، وبدون حد أقصى للمواد.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

وأعلنت اليوم الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقديم التظلمات سيستمر لمدة أسبوع يبدأ من اليوم 21 أغسطس، وإعلان نتائج الفحص سيكون يوم 13 سبتمبر القادم.

وبينت الصفحة أن إجراءات الفحص ستشتمل على:-

التأكد من تصحيح كل الأسئلة.

التأكد من الرصد الصحيح للدرجات

التأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية

كما يعاد تصحيحها يدوياً إذا تطلب الأمر

وكان الدكتور طارق شوقي قد نوه منذ عدة أيام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أنه سوف يتم تسليم الطالب نسخة إلكترونية من أوراق الإجابة الخاصة به ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

رابط الدخول على تظلمات الثانوية العامة

ويمكنك عزيزي الطالب الدخول على الرابط التالي، هنا، بعد التأكد من كافة التعليمات التي تم وضعها من قبل الوزارة لتقديم التظلم.