الآن فاتورة التليفون الأرضي..رابط الإستعلام عن فاتورة يوليو للتليفون المنزلي 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات

تزايدات خلال الساعات الماضية، عمليات البحث عن رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات، للإستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019، لمعرفة قيمتها تمهيدًا لسدادها،قبل إنتهاء الفترة المحددة لسداد الفاتورة التي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري 2019،منعًا لإنقطاع الخدمة عن العملاء بالخطوط الأرضية .
ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على طريقة الاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد بفانورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2019، والتي يبحث عنها الآلاف من المواطنين عبر المحرك البحث كل ربع سنوي لعام 2019:
طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو:
تزايد الإقبال من قبل المواطنين في كافة المحافظات جمهورية مصر العربية على بحث عن طرق السداد الخاصة لفاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2019،من أجل سداد الفاتورة قبل المهلة المحددة، منعاً لقطع الخدمة، فيما أتاحت لك الشركة العديد من الطرق لسداد الفاتورة والتي منها: الذهاب إلى أي فرع من فروع التابع للمصرية للاتصالات،أو عن طريق خدمة فوري،أو عن طريق السداد الإلكتروني ببطاقة الائتمان،أو حوالة بنكية.
ميعاد دفع فاتورة يوليو 2019:
وضعت الشركة المصرية للاتصالات،ميعاد دفع الفاتورة والتي تصدر كل 3 شهور، ويستحق دفعها من يوم 15- 7-2019،حتى يوم 15-8-2019،في حالة عدم السداد يتم توقيع عليه غرامة مالية وانقطاع للخدمة، على الفور وذلك يجب على العميل الدفع.
الإستعلام عن فاتورة التليفون:
كل ما عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع المصرية للاتصالات،ثم كتابة كود المحافظة،ثم كتابة رقم التليفون الأرضي،والضغط على كلمة إظهار التليفون، والبدء في سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الطرق المتاحة من شركة المصرية للإتصالات.
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