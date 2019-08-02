الآن فاتورة التليفون الأرضي..رابط الإستعلام عن فاتورة يوليو للتليفون المنزلي 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات

تزايدات خلال الساعات الماضية، عمليات البحث عن رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات، للإستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2019، لمعرفة قيمتها تمهيدًا لسدادها،قبل إنتهاء الفترة المحددة لسداد الفاتورة التي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري 2019،منعًا لإنقطاع الخدمة عن العملاء بالخطوط الأرضية .

ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على طريقة الاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد بفانورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2019، والتي يبحث عنها الآلاف من المواطنين عبر المحرك البحث كل ربع سنوي لعام 2019: