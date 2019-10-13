استعلم الآن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يبحث الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر، عن رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عن شهر أكتوبر 2019 عبر موقع الشرطة المصرية للإتصالات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لسداد الفاتورة.







فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019:

تصدر الشركة المصرية للإتصالات خلال الساعات القادمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2019، عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات علي الإنترنت في إطار تسهيل الشركة علي العملاء والمشتركين معرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي، حتي يتمكن العملاء من سداد فاتورة التليفون الأرضي.







وتبدأ فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري حتي يوم 15 نوفمبر المقبل 2019، عبر الطرق المتاحة من الشركة المصرية للإتصالات لسداد فواتير التليفون الأرضي.

خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

حددت الشركة المصرية للإتصالات، عدد من الخطوات للإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي وفقًا للخطوات التي أعلنت خلال بيان الشركة المصرية للإتصالات علي الموقع الرسمي ومنها.

الدخول لموقع الشركة المصرية للإتصالات والبدء في كتابة كافة البيانات عن العميل الخاصة به حتي يتم معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

الذهاب لأقرب سنترال تابع له العملاء والدخول للموظف المسئول والإستعلام منه عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الرقم الخاص للتليفون.

إرسال رسالة علي خدمة العملاء برقم التليفون للحصول علي قيمة فاتورة التليفون المنزلي.







طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:

أتاحت الشركة المصرية للإتصالات، عدة طرق لسداد فاتورة التليفون المنزلي، سواء بالدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا كارت بالدخول علي الموقع الإلكتروني والبدء في سداد الفاتورة أو بالذهاب لأقرب سنترال وسداد قيمة الفاتورة فيه أو من خلال الدفع في مكاتب فوري أو مصاري المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية.