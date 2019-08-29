الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019.. خطوات السداد أون لاين قبل إنقطاع الخدمة عبر موقع المصرية للإتصالات

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019،تزايدات خلال الساعات الماضية عمليات البحث من العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي،لمعرفة قيمة فاتورة التلفون الأرضي لسدادها بعد قيام الشركة المصرية للإتصالات بتوقيع غرامة مالية علي غير مسددين للفاتورة بعد انتهاء فترة السماح لسداد الفاتورة يوم 15 أغسطس 2019.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE،فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019،عبر الموقع الإلكتروني يوم 15 يوليو الماضي،حتي يتمكن العملاء من معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي والبدء في سداد فاتورة التليفون المنزلي عبر الطرق المتاحة من الشركة المصرية للإتصالات.

غرامة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وأعلنت الشركة المصرية للإتصالات،في بيان لها عبر الموقع الرسمي، منذ أيام أن فترة السداد المسموح بها لدفع فاتورة التليفون المنزلي من يوم 15 يوليو 2019 حتى يوم 15 أغسطس الجاري، مشيرة أنه بعد انتهاء فترة السماح المحددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي سيتم توقيع غرامة مالية للتاخير عن سداد فواتير التليفون الأرضي للعملاء والمشتركين لعدم سدادهم قيمة الفاتورة في الموعد المحدد أو قطع الخدمة عنهم.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا :

حددت الشركة المصرية للإتصالات عدد من الخطوات لسداد العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي قيمة فاتورة التليفون المنزلي،وذلك عبر الطرق المتاحة من الشركة في إطار تسهيل العبء عن العملاء لسداد قيمة الفاتورةنومن بين تلك الخطوات والطرق كالتالي.

1 – الدخول على موقع للشركة المصرية للاتصالات الرسمي من هنا .

2- كتابة كود المنطقة.

3- كتابة رقم التليفون الأرضي.

4 – الضغط على “أظهر الفواتير”.

5- الضغط على “اختر للسداد” ثم كلمة “ادفع” أعلى الشاشة.

6- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على “سدد” وبذلك تتم عملية سداد قيمة الفاتورة حتي يتم قطع الخدمة علي العملاء من جانب الشركة المصرية للإتصالات بعد إنتهاء الفترة المسموح بها للسداد.