هنا.. الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 | رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر المصرية للإتصالات

يواصل العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي، عمليات البحث عن فاتورة شهر يوليو 2019،عبر الدخول لموقع الشركة المصرية للإتصالات، تمهيدًا لسداد فاتورة التليفون المنزلي،قبل الموعد المحدد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أغسطس 2019.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019،يبحث الملايين من العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي، عن رابط الإستعلام عن الشركة المصرية للإتصالات لمعرفة قيمة فاتورة شهر يوليو 2019، والبدء في سدادها خلال الفترة الزمنية المحددة من الشركة والتي تنتهي بمنتصف الشهر الجاري.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

نستعرض معكم السادة المتابعين والقراء الأعزاء،خلال هذا التقرير خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي،عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات،والتي أصدرت فاتورة شهر يوليو 2019ن والتي تصدر بنظام الربع سنوية للمرة الثالث خلال العام الحالي،حتي يتمكن العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي من سداد فاتورة التليفون المنزلي.

خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي :

وشهدت الساعات الماضية،تزايد عمليات البحث من المشتركين في خدمات التليفون الأرضي ” المنزلي”،للإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي سواء بادلخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات أو الإتصال بخدمة العملاء لمعرفة قيمة الفاتورة، أو الذهاب الي الستنرال التابع له العميل أو المشترك لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وفقا للخطوات التالية :

2-إدخال كود المحافظة التابع لها العميل أو المشترك.

3- إدخال رقم التليفون الأرضي أو رقم الحساب .

4- الضغط علي عرض الفواتير، لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو،والبدء في سدادها وفقا لطرق السداد المتاحة من الشركة المصرية للإتصالات.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي :

وأتاحت الشرطة المصرية للإتصالات،عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، منها الدفع الإلكتروني عن طريق الفيز كارت، عبر الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات، أو الذهاب الي أقرب سنترال تابع له العميل،لسداد الفاتورة، أو الدفع في مكتب فوري أو مصاري، وذلك في إطار سعي الشركة التسهيل علي العملاء والمشتركين وتقديم خدمة ذات كفاءة عالية لهم .