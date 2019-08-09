الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

يبحث الملايين من العملاء في خدمة التليفون الأرضي،الآن عن رابط الشركة المصرية للاتصالات،لمعرفة قيمة فاتورة شهر يوليو 2019،تزامنا مع إقتراب الموعد النهائي لسداد فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أغسطس الجاري،ونستعرض لكم في هذا التقرير خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي وطرق سدادها.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وفعلت الشركة المصرية للاتصالات،فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،عبر الموقع الرسمي للشركة علي الإنترنت،حتي يتمكن العملاء في خدمة التليفون المنزلي،الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي،والقيام بسدادها في السنترال التابع له العملاء قبل إنتهاء الموعد المحدد للسداد يوم 15 أغسطس.

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات،خدمة مجانية للمشتركين في خدمة التليفون المنزلي، عن طريق الدخول عبر رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات،والاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، والذهاب الي أقرب سنترال لسداد الفاتورة .

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

ويمكن للعملاء في خدمة التليفون المنزلي،معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي،عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات،بتسجيل الدخول برقم التليفون أو الحساب علي الموقع الرسمي للشركة،وإتباع الخطوات التالية أثناء عملية الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

1-الدخول لموقع الشركة المصرية للاتصالات.

2-كتابة كود المحافظة.

3- كتابة رقم التليفون الأرضي أو الحساب .

4-الضغط علي كلمة عرض فواتير،وخلالها يمكن للعملاء معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،والقيام بسداد فاتورة التليفون الأرضي،بالطرقرالمختلفة التي أتاحتها الشركة المصرية للإتصالات، سواء بالدفع الإلكتروني عبر الدخول للموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات والدفع بالفيزا كارت أو الذهاب إلي اقرب مكتب فوري أو مصاري أو السداد في السنترال التابع له العملاء في محافظاتهم ومحل إقامتهم.