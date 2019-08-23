الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 | رابط الاستعلام عن فواتير التليفون المنزلي قبل إنقطاع الخدمة عبر موقع المصرية للإتصالات

يواصل المشتركين في خدمة التليفون الأرضي بكافة المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية،عمليات البحث عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019،عبر الدخول علي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات،لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي،بعد إنتهاء فترة السماح لسداد الفاتورة المقررة يوم 15 أغسطس الجاري وقبل إنقطاع الخدمة عنهم.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

أصدرت الشركة المصرية للإتصالات،فاتورة التليفون الأرضي في منتصف شهر يوليو 2019،عبر الموقع الإلكتروني للشركة علي الأنترنت،حتي يتمكن العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي وسدادها خلال الفترة المحددة من يوم 15 يوليو حتي 15 أغسطس 2019.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

أتاحت الشركة المصرية للإتصالات،خدمة مجانية للعملاء والمشتركين في خدماتها للإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019، والتي تصدر بنظام الربع سنوي كل 4 أشهر،حيث فعلت الشركة رابط الإستعلام غن فاتورة التليفون الأرضي،عبر الدخول لموقع الشركة المصرية للإتصالات،والبدء في تسجيل البيانات الخاصة بالعملاء والمشتركين، منها كتابة رقم كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي أو الحساب، ثم الضغط علي عرض فواتير التليفون،ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي حتي يتم سدادها قبل إنتهاء الفترة المحددة من الشركة المصرية للإتصالات.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وحددت الشركة المصرية للإتصالات،عدد من الطرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019، وذلك من خلال الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي للشركة،وإستخدام خدمة الدفع الإلكتروني لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الفيزًا كارت، أو الذهاب لأقرب سنترال تابع له العملاء وسداد فاتورة التليفون المنزلي، أو السداد بمكاتب فوري أو مصاري باي مكان علي مستوي الجمهورية.