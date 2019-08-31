الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 | طريقة دفع فاتورة التليفون المنزلي عبر المصرية للإتصالات

الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019،يبحث الألاف من العملاء في خدمة التليفون الأرضي بالشركة المصرية للإتصالات عن رابط الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي،تمهيدًا لسداد الفاتورة قبل قطع الخدمة علي العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

نستعرض معكم خلال هذا التقرير خطوات،معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي،عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات،وكيفية سداد فاتورة التليفون المنزلي،عقب إنتهاء في السماح المحددة من جانب الشركة المصرية للإتصالات،يوم 15 أغسطس 2019.

موعد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

أعلنت الشركة المصرية للإتصالات،قيمة فاتورة التليفون الأرضي،يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2019،عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات،حتي يتمكن العملاء من سداد فاتورة التليفون الأرضي،بالطرق المتاحة من الشركة.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي :

أتاحت الشركة المصرية للإتصالات،خدمة مجانية إلكترونية للعملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي،لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، عبر الدخول للموقع الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات، وكتابة كود المحافظة التابع لها العميل،وإدخال رقم التليفون الأرضي أو الحساب،ثم الضغط علي عرض فواتير لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي والبدء في سداد الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي :

حددت الشركة المصرية للإتصالات،عدة طرق لسداد فاتورة الأرضي،سواء بالسداد الإلكتروني عبر الدخول لموقع الشركة المصرية للإتصالات،والبدء في السداد عبر الفيزا كارت،أو الدفع بمكاتب فوري أو مصاري بأي منطقة،أو الذهاب لأقرب سنترال تابع له العميل والبدء في سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي،برقم التليفون بعد الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي .