الآن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات| رابط الاستعلام عن فاتورة النت والتليفون المنزلي 140online برقم التليفون ورقم الحساب

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019،تزايدات خلال الساعات الماضية عمليات البحث عن رابط الشركة المصرية للإتصالات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019،لسداد قيمة الفاتورة قبل قيام مسئولي الشركة بقطع الخدمة عن العملاء والمشتركين غير مسددين للفاتورة الربع سنوية للهواتف الأرضية .

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

بدأت الشركة المصرية للإتصالات،في تفعيل خدمة معرفة فاتورة التليفون الأرضي 15 يوليو علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للإتصالات،حتي يتمكن العملاء والمشتركين من معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي والبدء في سدادها عبر الطرق المتاحة سواء بالدفع الإلكتروني أو مكتب فوري أو أقرب سنترال تابع له العملاء.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وأعلنت الشركة المصرية للإتصالات،في بيان لها،أن فترة السداد لفاتورة التليفون الأرضي ” المنزلي”، سارية منذ إصدار فاتورة التليفون الأرضي علي موقع الشركة يوم 15 يوليو 2019 حتي يوم 15 أغسطس 2019،لجميع العملاء المشتركين في الخدمة،دون توقيع غرامة مالية للتأخير عن سداد الفاتورة أو قطع الخدمة عليهم.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي :

أتاحت الشركة المصرية للإتصالات،خدمة إلكترونية مجانية للعملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي،عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي،وإدخال البيانات الخاصة بالعميل أو المشترك في خدمة التليفون الأرضي، منها كتابة كود المحافظة التابع لها المشترك،إدخال رقم التليفون أو رقم الحساب،ثم عرض فواتير التليفون الأرضي لمعرفة قيمة الفاتورة والبدء في سدادها في أقرب سنترال أو مكتب فوري ومصاري.