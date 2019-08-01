الآن فاتورة يوليو 2019 للتليفون الأرضي عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg وطرق السداد

أصدرت الشركة المصرية للإتصالات، عبر الموقع الرسمي لها علي الأنترنت،فاتورة يوليو 2019 للتليفون الأرضي” المنزلي”،حيث يتمكن العملاء خدمة الخطوط الأرضية بالشركة المصرية للإتصالات،بالإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي،تمهيدًا لسداد الفاتورة خلال الفترة الزمنية المحددة من جانب الشركة التي بدأت يوم 15 يوليو وتنتهي يوم 15 أغسطس الجاري 2019.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي،كل 4 أشهر بنظام الربع سنوي، لجميع العملاء في خدمة الخطوط الأرضية علي مستوي جمهورية مصر العربية، اللذين وصل عددهم إلي 10 ملايين مشترك، في خدمة التليفون المنزلي،حيث يقوم المشتركين بسداد 45 جنيهًا قيمة الإشتراك الشهري لخدمة التليفون الأرضي،بالإضافة الي المكالمات الصادرة من العملاء.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وحددت الشركة المصرية للإتصالات،عدد من الطرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي” المنزلي”،في إطار سعي مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات،تسهيل عمليات سداد فاتورة التليفون الأرضي،لجميع العملاء علي مستوي القطر المصرين وذلك لضمان إستمرارية الخدمة دون قطعها علي العملاء خلال الفترة الزمنية المحددة لعمليات السداد،ومن بينها الطرق التالية :

1- السداد عن طريق الفيزا كارت ” الدفع الإلكتروني”، عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات وإدخال كافة البيانات الخاصة بالدفع الإلكتروني وسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي ” المنزلي” .

2- الذهاب الي أقرب سنترال تابع للشركة المصرية للإتصالات وسداد فاتورة التليفون الأرضي، برقم الهاتف المنزلي.

3- الدفع بمكاتب فوري وأمان ومصاري، ويمكن التوجه لأٌقرب ماركت أو كشك يوجد به ماكينة دفع إلكتروني.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 :

وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات، خدمة إلكترونية مجانية للعملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي للإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي،عبر الدخول للموقع الرسمي للشركة والبدء في تنفيذ الخطوات التالية للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ” المنزلي” لشهر يوليو 2019:

1- الدخول الي موقع الشركة المصرية للإتصالات.

2- إدخال كود المحافظة التابع لها العميل بخدمة التليفون المنزلي.

3-إدخال رقم التليفون الأرضي ” المنزلي “أو رقم الحساب .

4- الضغط علي إظهار الفواتير،لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي والبدء في سدادها عبر الطرق المختلفة التي عرضناها في المقال،خلال الفترة الزمنية المحددة من جانب الشركة المصرية للإتصالات قبل موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري 2019.