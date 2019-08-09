الآن متاحة .. فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث عن رابط الإستعلام عن موقع الشركة المصرية للإتصالات،لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019،والبدء في سداد فاتورة التليفون المنزلي،قبل انتهاء الفترة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات،للسداد قبل موعد 15 أغسطس 2019.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 :

ويقدم لكم موقعكم كلمة دوت أورج،خلال هذا التقرير كيفية الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات،وأيضا طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي، بالطرق التي أتاحتها الشركة للعملاء علي مستوي جمهورية مصر العربية.

إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019:

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات،فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، علي الموقع الرسمي للشركة يوم 15 يوليو الماضي،وبدأ العملاء في عمليات البحث والإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي تمهيدا لسداد الفاتورة خلال المدة الزمنية المتاحة للسداد والتي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري 2019.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وسهلت الشركة المصرية للاتصالات،علي عملائها من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي،الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2019،وذلك عن طريق الدخول عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات،وإتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

1-الدخول لموقع الشركة المصرية للاتصالات.

2- إدخال كود المحافظة التابع لها العميل.

3-إدخال رقم الحساب أو التليفون الأرضي الخاص بالعميل .

4- الضغط علي كلمة عرض الفواتير،ومعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019،والبدء في سداد فاتورة التليفون الأرضي بأقرب سنترال او مكتب فوري أو مصاري أو بالدخول علي الموقع الإلكتروني للشركة المصرية واستخدام خاصة الدفع الإلكتروني عبر الفيزا كارت .