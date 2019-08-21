الآن من وزارة الإسكان.. رابط حجز الشقق والأراضي (خطوة خطوة)

خدمات وزارة الإسكان تعددت واتسعت إذ اتجهت «الإسكان» ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تطبيق آلية جديدة تخدم المواطنين وتمكنهم من حجز جميع طروحات الوزارة في السوق من شقق وأراضي مطروحة في المدن الجديدة عن طريق رابط توفره الوزارة ؛ دون عناء ومجهود.

خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات:

الخطوة الأولى:

استخراج رقم الاستمارة.

الدخول على الرابط التالي www.hdb-reservation.com الخاص ببنك التعمير والإسكان ؛ وذلك دون كلمة مرور.

يمكنك استعراض كراسة الشروط وأيضا طباعتها حسب الرغبة للاطلاع على التفاصيل كافة (مساحات – أسعار – أرقام العمارات)

كما يمكنك أن تستعرض جميع خطوات الحجز سواء كانت فيديو أو مكتوبة.

أنشئ حسابا جديدا وذلك من خلال الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

يفضل أن يتم تسجيل البريد الإلكتروني للتأكد من وصول كلمة المرور.

ترسل رسالة sms تحتوي على كلمة المرور التي سوف تستخدمها في الدخول على الموقع الموضح بالرابط المنشور سابقا.

اضغط على «استخراج رقم الاستمارة» تظهر شاشة بها خانات فارغة لتسجيل البيانات الأساسية «اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومي» ثم ارفع صوربطاقات الرقم القومي الخاصة بالزوج والزوجة وجه وظهر في ورقة واحدة.

يظهر رقم الاستمارة بعد الانتهاء من تسجيل البيانات على الشاشة؛ ويستخدم هذا الرقم كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

يعمل المتقدم للحجز على تحويل مبلغ مقدم الحجز طبقا لما هو معلن في كل مشروع بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأة- وهي تندرج تحت بند مصروفات تسجيل وهنا يتحمل المتقدم العمولات ومصاريف التحويل لمقدم الحجز من الحساب البنكي الخاص به لرقم الحساب الذي ظهر في الاستمارة بعد التسجيل، في بنك التعمير والإسكان / فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

يتم تحويل مقدم الحجز من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق

(ACH / سويفت) سويفت كود HDBKEGCAXXX –.

(ACH / سويفت) سويفت كود HDBKEGCAXXX –. أما في حالة وجود حساب للعميل ببنك الإسكان والتعمير فيكون التحويل من أي فرع من فروعه.

ترسل رسالة sms خلال 72 ساعة تقريبا تفيد استلام مبلغ مقدم الحجز ، وفي حالة عدم وصول الرسالة يتم التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية:

وفيها تتم مراجعة جميع ما سبق داخليا في البنك.

مراجعة مستندات المتقدم، وتوافق الشروط.

الخطوة الثالثة:

وفيها يتم حجز الوحدات