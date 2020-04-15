“الآن” موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر إبريل 2020م

تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن موعد سداد فاتورة الخط الأرضى حيث يتم دفع فاتورة التليفون الارضي فى مصر أربع مرات فى العام المره الاولى تكون فى منتصف شهر يناير والمره الثانية تكون فى منتصف شهر إبريل والمره الثالثة تكون فى منتصف شهر يوليو أما المرة الاخير فى العام يتم دفعها فى منتصف شهر اكتوبر، لذا نجد الكثير فى منتصف شهر إبريل ينتظر معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي وهذا ما نوضح من خلال هذا المقال عبر موقعكم كلمة دوت اورج.

رابط موقع المصرية للاتصالات

يوضح موقع المصرية للاتصالات معلومات مهمة من أهمها هو الاستعلام عن قيمة الفاتورة وذلك من خلال إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الارضي ثم الضغط على عرض الفواتير ويتم عرض قيمة الفاتورة، وذلك من خلال الدخول المباشر على الموقع الالكترونى المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط.

أما عن سداد قيمة الفاتورة فنجد تسهيلات كبيرة من شركة المصرية للاتصالات حيث قد أعلنت أنه بإمكانية سداد قيمة الفاتورة من خلال الذهاب إلى السنترال، وأيضا يمكنك دفع الفاتورة من خلال الدفع عن طريق خدمات فورى أو الدفع المباشر بالفيزا.

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر إبريل 2020

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن موعد دفع الفواتير سيمتد إلى منتصف شهر مايو وذلك تجنبا الزحام والتكدس فى ظل الأزمة التى تمر بالبلاد وراء فيروس كورونا.