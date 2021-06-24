الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2021 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط للعام الدراسي 2021 تم اعتمادها اليوم من الخميس من قبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بنسبة نجاح بلغت 73.75%، تأتي نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط بعد انتظار الآلاف من طلاب أتمام مرحلة التعليم الأساسي بأسيوط في حالة من الترقب والرجاء في أن يحصوا على مجموع الدرجات الذي يسمح لهم باستكمال دراستهم الثانوية في التخصص الذي يرغبوا فيه، ونظرا لما تمثله الشهادة الإعدادية من أهمية في تحديد الخطوات الأولى للطالب، تولى وزارة التربية والتعليم اهتمام كبير بامتحانات الصف الثالث الإعدادي بكافة محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2021

وكان محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قد أشار إلى أن عدد المقيدين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021 بالصف الثالث الإعدادي بلغ 66816 طالب، اجتاز منهم الامتحان 48467 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 بمحافظة أسيوط

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه رابط نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا، مع أطيب تمنيات أسرة تحرير الموقع لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق الدائم.

كما يمكنك الاطلاع على نتائج المحافظات التالية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الإعدادية محافظة ألإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية

رابط نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية

رابط نتيجة محافظة الدقهلية

رابط نتيجة محافظة سوهاج

رابط نتيجة محافظة بني سويف

رابط نتيجة محافظة المنيا

طريقة الاستعلام عن النتيجة

يمكنك الاستعلام باتباع الخطوات التالية: