أجازة شم النسيم “الأجازات الرسمية” مصر 2019..للقطاع العام والخاص و المدارس والجامعات والبنوك

بداية العام الميلاد الجديد إن شاء الله تكون يوم الثلاثاء الموافق واحد يناير 2019، وأُقدم لكم الأجازات الرسمية في مصر 2019، ويجب علينا جميعاً أن نستقبل العام الجديد بفرحة وابتهاج، ونأمل من الله داعيين أن يجعله عاماً سعيداً مبارك على جميع الشعوب العربية، وأنتهز هذه المناسبة لكي أُقدم لكم وأعرض عليكم بعض صور تهاني 2019 راس السنه الجديدة، أرجو أن تنال إعجابكم.

السنة الميلادية هي سنة تعبر عن التقويم الميلادي الذي يرجع إلى ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وهذا التقويم هو تقويم دقيق جداً ولذلك يمكن على أساسة إحتساب الأجازات الرسمية في مصر 2019، حيث أنه يعتمد على دوران الأرض حول الشمس مرة كل حوالي 365 يوم وربع، وينتج من خلال هذا الدوران الكامل للأرض حول الشمس، والسنه الميلادية هي سنه ثابتة و ينتج عن دوران الأرض حول الشمس الفصول الأربعة المتعارف عليها خلال كل عام بدءاً من فصل (الشتاء – ربيع – الصيف -الخريف).

الأجازات الرسمية في مصر 2019

الأجازات الرسمية في مصر في عام 2019 يحتاج إليها الكثير من الموظفين الموجودين داخل جمهورية مصر العربية واعرض عليكم مجموعة من صور التهاني لعام 2019 وذلك للتعرف علي مواعيد هذه الأجازات وعمل حسابها أثناء العمل.

اليوم التاريخ بيات مناسبة الإجازة نوع المناسبة الاثنين 7 / يناير عيد الوحدة الوطنية (الميلاد المجيد) دينية الجمعة 25 / يناير عيد الشرطة – ثورة 25 يناير قومية الخميس 25 / أبريل عيد تحرير سيناء (أرض الفيروز) قومية الاثنين 29 / أبريل احتفالات شم النسيم فرعونية الأربعاء 1 / مايو عيد العمال قومية السبت 5/ يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك دينية الأحد 6/ يونيو ثاني أيام عيد الفطر المبارك دينية الاثنين 7 / يونيو ثالث أيام عيد الفطر المبارك دينية الأحد 30 / يونيو احتفالات ثورة 30 يونيو 2013 قومية الثلاثاء 23 / يوليو احتفالات ثورة 23 يوليو 1952 قومية الأربعاء 7 / أغسطس وقفة عيد الأضحى المبارك دينية الخميس 8 / أغسطس أول يوم عيد الأضحى المبارك دينية الجمعة 9 / أغسطس ثاني يوم عيد الأضحى المبارك دينية السبت 10 / أغسطس ثالث يوم عيد الأضحى المبارك دينية الخميس 29 / أغسطس رأس السنة الهجرية لعام 1441 دينية الأحد 6 / أكتوبر احتفالات أكتوبر المجيدة 1973 قومية السبت 9 / نوفمبر المولد النبوي الشريف 1441 دينية

شهور السنه الميلادية معروفة طبعاً للجميع وأُذكركم بها عددها 12 شهر ميلادي منها شهور تعد 30 يوم و شهور اخرى تعد 31 يوم، و يوجد شهر واحد يعد 28 يوم لمده ثلاث سنوات وفي السنه الرابعة يعد 29 يوم وهو شهر “فبراير” و شهور السنه الميلادية هي (يناير- فبراير- مارس- أبريل- مايو- يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر ).

أجازات شهر أبريل لعام 2019

شهر أبريل يوجد به دائما يومان أجازة ثابتين هما كل عام مع تغير موعد شم النسيم هما.

اجازه 25 أبريل وهي أجازة ذات طابع قومي وطني يتم الاحتفال به نتيجة خروج أخر جندي إسرائيلي من على أرض سيناء الغالية، ولذا فأن هذا اليوم يعرف بيوم عيد تحرير سيناء

اجازه شم النسيم وهي تأتي هذا العام يوم الإثنين الموافق 29 من أبريل وهي أجازة ذات طابع اجتماعي، حيث يتم الاحتفال في هذا اليوم بعيد الربيع

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