الأجهزة الأمنية تحل لغز جريمة حدائق الأهرام ” الزوج هو القاتل “

جريمة حدائق الأهرام ، التي شغلت الرأي العام المصري خلال اليومين الماضيين ، حيث تم العثور على زوجين وابنتهما الرضيعة مقتولين في منطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز الجريمة التي كشفت التحقيقات أن الزوج هو منفذ الجريمة ، حيث قتل زوجته خنقًا بـ “كوفية” ثم احتضن ابنته الرضيعة وقفز بها من الدور الرابع ليسقطا جثتين هامدتين وقد فارقا الحياة.

جريمة حدائق الأهرام

تفاصيل لغز الجريمة

وبحسب تقارير صحفية ، ذكرت التحقيقات بأن منفذ الجريمة هو الزوج ، ويدعى “أشرف.ص 45 عامًا والزوجة “إيمان.م” 35 عامًا والطفلة الرضيعة البالغة من العمر 7 أشهر وتدعى نجوى ، وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالي مبنى سكني بمنطقة حدائق الأهرام يفيد بالعثور على ثلاث جثث لرجل وامرأة وطفلة رضيعة، وانتقل على إثره فريق من المباحث الجنائية مرافقًا للمعمل الجنائي والنيابة العامة وتم تطويق المكان بطوق امني وجرى رفع البصمات ومعاينة مكان الجريمة.

وبحسب صحيفة المصري اليوم ، ارتكاب الجريمة كان وراءها الزوج ، وذلك بسبب المديوينة الكبيرة المترتبة بذمته الناتجة عن تعاملاته مع مقاولين آخرين ، والتي تصل لنحو 31 مليون جنيه وعدم قدرته على إعادة المبالغ لأصحابها فقرر قتل زوجته وطفلته وثم الانتحار بعد كثرة المطالبات له بالسداد لمديونياته.