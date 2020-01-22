الأحد ليس إجازة.. مصادر حكومية تنفي استبدال إجازة 25 يناير بالأحد بدلاً من السبت

رداً على الأقاويل التي انتشرت خلال الأيام الماضية والتي أثارت حالة من الجدل بين المواطنين، حول اعتزام الحكومة استبدال موعد إجازة 25 يناير بيوم الأحد القادم بدلاً من السبت، حسمت الحكومة هذه الحالة من الجدل، حيث نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أي نية لاستبدال إجازة 25 يناير، مؤكداً أن الإجازة في موعدها الرسمي السبت المُقبل 25 يناير 2020.

موعد إجازة 25 يناير

في توضيح للأمور ولحسم حالة الجدل بشأن موعد إجازة 25 يناير والتي تعتبر إجازة رسمية للعاملين على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير، نشر “هاني يونس” المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء أن الأحد القادم ليس إجازة بدلاً من السبت، حيث قال

“للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس”.

السبت 25 يناير إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

كان وزير القوى العاملة “محمد سعفان” قد أصدر قرار في وقت سابق باعتبار يوم السبت 25 يناير إجازة كاملة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص بالدولة المخاطبين بقانون العمل 12 لعام 2003، بمناسبة عيد الشرطة واحتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.

وأضاف “سعفان” أنه يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف في هذا اليوم ويكون ذلك في حال اقتضت حالة العمل لذلك، على أن يتم احتساب أجر هذا اليوم كاملاً للموظف بالإضافة لمثلي الأجر مقابل عمل يوم الإجازة الرسمية.