الأدعية المستحبة في يوم عرفة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية.. وفضل صيام يوم التروية في الإسلام

يوم عرفة، هو من أعظم الأيام عند الله أجراً وثواباً للمسلمين والمسلمات، وقد أشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعظم من أجر هذا اليوم كثيراً حينما قال “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”، فهذا الحديث يشير إلى أن دعاء يوم عرفة مستجاب بمشيئة الله تعالى، ولا سيما إذا كان المسلم صائماً فيه، حيث أن صيام يوم عرفة هو سنة مؤكدة عن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ لأن به يُكفر الله ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مقبلة، لذلك حرصنا رسولنا على ألا نُضيع تلك الغنيمة الكبيرة.

الأدعية المستحبة في يوم عرفة

أيام قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، والذي سيوافق يوم السبت المقبل، وكما ذكرنا عن ثواب صيامه لغير الحاج، فهو يكفر من الذنوب والخطايا ما شاء الله أن يغفر لعباده، بينما الحجاج فلا يجب عليه أن يصوموا؛ لأنهم ضيوف الرحمن في بيته، ولأن يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف، وهناك العديد من الأدعية المستحبة في يوم عرفة كان النبي _ عليه الصلاة والسلام _ يرددها وعلمنا إياها لنرددها ونتقرب بها إلى الله عزوجل.

أدعية نبوية مكتوبة ليوم عرفة

– رب اغفر لي ذنبي كله دِقَّه وجِلَّه، أوله وآخره، سره وعلانيته. – اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. – اللَّهُمَّ أنَتَ رَبيِّ لَا إلِهَ إلِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنَا عَبدْكَ، وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. – اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. – اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجَاءة نقمتك وجميع سخطك. – اللهم إني أسألك الهدي، والتقى، والعفاف والغنى. – اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكِ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكِ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بكِ أَنْ أُرَدَّ إلِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. – رب اغفر لي ذنبي كله دِقَّه وجِلَّه، أوله وآخره، سره وعلانيته. – اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ. – يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. – اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. – رب اغفر لي ذنبي كله دِقَّه وجِلَّه، أوله وآخره، سره وعلانيته. – اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك. – اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجَاءة نقمتك وجميع سخطك.

أدعية من القرآن الكريم