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أخبار مصر

الأرصاد: أمطار رعدية وظواهر جوية مثيرة وتراجع في نسب الرطوبة في هذه الأيام

بواسطة سعيد موسى 0
أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد والتنبؤات الجوية متمثلة في الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات أن هناك تغيرات في الجو خلال الأيام المقبلة ففيها تنخفض نسب الرطوبة وتتراجع درجات الحرارة بشكل ظاهر ، ما يعطي إحساسا بالشعور ببرود الجو نسبيا وتهتم الهيئة العامة للأرصاد بالتنبيه على المواطنين وأن يلتزموا بإرشادات ونصائح للوقاية من التعرض للأمراض بسبب التغير في الجو.



أمطار رعدية على هذه المناطق

أما بالنسبة للمناطق الساحلية الشمالية والغربية فتنخفض فيها درجات الحرارة وتتكاثر السحب ما يؤدي لتساقط أمطار رعدية وخاصة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تؤدي هذه الأمطار إلى تكون سيول في الأماكن المذكورة.



بداية فصل الخريف

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وأكد عطا في تصريحاته أن فصل الخريف من المقرر أن يبدأ في والثالث والعشرين (23) من شهر سبتمبر الجاري، وهو يعد ربيع مصر؛ نظرًا لحالة الطقس الرائعة التي تظهر فيه، أما فصل الربيع فيكون محملا برياح الحماسين والعواصف والأتربة.

احوال الطقس غدا
حالة الجو
احوال الطقس غدا
حالة الجو


سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

ونوه رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، أن هناك توقعات بتساقط أمطار على محافظة القاهرة والوجه البحري منتصف شهر أكتوبر المقبل، أي أن هذه الظواهر تكون بعد مرور شهر من فصل الخريف، والذي سيبدأ 23 سبتمبر الجاري.



سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

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