الأرصاد: اضطرابات في الأحوال الجوية نشاط للرياح أمطار وصقيع خلال الـ72 ساعة القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة “الـ72 ساعة”، بعد شهدت البلاد تقلبات في الأحوال الجوية كثيرة الفترة الماضية منذ بداية فصل الشتاء، وقد دعت المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بصورة يومية من أجل معرفة درجات الحرارة وهل يوجد اضطرابات في الطقس أم لا؟، من خلال بيان تفصيلي تنشره هيئة الأرصاد عبر موقعها الرسمي.

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

صرحت هيئة الأرصاد في بيان لها أن يحدث اضطرابات في الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة وبدءًا من الغد يسود طقس شديد البرودة نهاراً صقيع ليلاً، رياح على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة، فيما تكون أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والغربية يصاحبها نشاط للرياح مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر ويسود جو غائم على السواحل، لذلك يجب الحذر لسائقي السيارات على الطرق السريعة من تدني الرؤية الأمامية نظراً للشبورة والضباب.

هذا وقد حذرت الأرصاد أن ذروة هذا الأجواء تكون يوم الإثنين المقبل على أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، وتستمر سقوط الأمطار لمدة ثلاثة أيام من الأحد حتى الثلاثاء موضحة حالة الطقس طوال الشتاء تكون في اضطرابات.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة فتكون على النحو التالي:-

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة