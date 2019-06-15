الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدء من اليوم..تفاصيل حالة الطقس هذا الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال الذي كشف عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه سوف يحدث ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم تدريجياً حتى نهاية الأسبوع، حيث شهدت البلاد منذ بداية شهر يونيو اعتدال في درجات الحرارة مقارنة بما حدث منذ أيام وصلت درجات الحرارة إلى معدل عالي جداً، وتعد درجات الحرارة في هذه الأيام طبيعية جداً في هذا الوقت من العام، ولكن كالمعتاد من فصل الصيف الذي يشهد اعتدال وارتفاع في درجات الحرارة بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تشعر المواطنين بزيادة حرارة الجو أكثر من اللازم.

تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال أن اليوم تشهد البلاد طقس لطيف درجات الحرارة تصل لـ 33 درجة مئوية على القاهرة موضحاً أنها سوف ترتفع تدريجياً حتى تصل لـ 37 درجة نهاية الأسبوع الحالي مشيراً أن ليست المشكلة في ارتفاع درجات الحرارة بل في ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل لـ 85% على القاهرة مما يشعر المواطنين بزيادة الحرارة أكثر من المعتاد.

أما عن جنوب الصعيد فـ درجات الحرارة تتعدى 43 درجة مئوية، بينما تصل نسبة الرطوبة على الصعيد والسواحل الشمالية من 90% إلى 95% مما يكون الطقس شديد الحرارة وجاف أيضاً.

وعن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، فيما تظهر الشبورة المائية على المناطق الشمالية صباحاً لذلك يجب الحذر على سائقي السيارات على الطرق السريعة من الشبورة المائية التي تؤدي لإنعدام الرؤية الأمامية.