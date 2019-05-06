الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض الحرارة وتنشر بيان بالدرجات ثاني أيام رمضان

أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال ثاني أيام شهر رمضان حيث يسود البلاد انخفاض فى درجات الحرارة ويسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة ويمتد حتى شمال الصعيد، وسوف يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد فى النهار ويكون الطقس لطيف خلال الليل على كافة الأنحاء.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها تكون شمالية شرقية معتدلة، وتنشط الرياح على شرق وجنوب البلاد، وتكون الرياح مثيرة ومحملة بالأتربة والرمال، وتنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يسبب اضطرابات فى الملاحة البحرية.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فى البحر المتوسط يكون من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويكون ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة فى ثان أيام شهر رمضان

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة على محافظات مصر فهى كالتالى:-

القاهرة 30-19، شبين الكوم 30-20، طنطا 29-20، دمنهور 24-21، الإسكندرية 23-17، مطروح 23-15، بورسعيد 23-18، دمياط 23-19، الزقازيق 30-20، الإسماعيلية 30-17، السويس 30-17، العريش 24-19، رأس سدر 27-20، نويبع 31-25، شرم الشيخ 33-23.

الغردقة 32-21، الفيوم 30-22، بني سويف 30-23، المنيا 30-21، أسيوط 31-22، سوهاج 33-23، قنا 39-23، الأقصر 39-25، الأقصر 39-25، أسوان 42-25، الوادي الجديد 36-23، شلاتين 33-21، حلايب 34-21.