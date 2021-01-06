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الأرصاد الجوية تتوقع طقس دافئ نهار الغد وشبورة في كافة الأنحاء والتنبؤ بدرجة حرارة صغرى 15 درجة بالعاصمة

بواسطة محمود عادل
الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تنبؤاتها لطقس يوم الغد الخميس الموافق 7 يناير 2021 وفقاً للتقويم الميلادي، حيث من المتوقع أن يكون طقس الغد دافئ في النهار، وذلك على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى هبوب رياح معتدلة، كما أضافت الأرصاد الجوية توقعها بوجود شبورة مائية في الصباح على جميع المناطق.

1 توقعات هيئة الأرصاد الجوية للطقس في مختلف المناطق في مصر
2 الطقس خلال النهار
3 الطقس خلال الليل
4 شبورة مائية كثيفة تشهدها البلاد صباح الغد
5 درجات الحرارة في عدد من المناطق غداً الخميس 7 يناير 2021

توقعات هيئة الأرصاد الجوية للطقس في مختلف المناطق في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها للطقس يوم غد الخميس 7 يناسر 2021، والتي تشهد في العموم كون الطقس دافئ في النهار، بالإضافة إلى هبوب رياح معتدلة، وجاءت تنبؤات الطقس على مختلف المناطق على النحو التالي:

الطقس خلال النهار

جاءت توقعات الطقس خلال ساعات النهار على النحو التالي:

  • القاهرة والوجه البحري:
    • طقس دافئ.
    • شبورة مائية في الصباح.
    • وجود رياح معتدلة.
  • السواحل الشمالية:
    • طقس مائل للدفء.
    • رياح معتدلة.
  • جنوب سيناء:
    • طقس مائل للدفء.
    • رياح معتدلة.
  • شمال الصعيد:
    • طقس دافئ.
    • رياح معتدلة.
  • جنوب الصعيد:
    • طقس مائل للحرارة.
    • رياح معتدلة.

الطقس خلال الليل

جاءت توقعات الطقس خلال ساعات الليل على النحو التالي:

  • القاهرة والوجه البحري: طقس بارد.
  • السواحل الشمالية: طقس بارد.
  • جنوب سيناء: طقس بارد.
  • شمال وجنوب الصعيد: طقس شديد البرودة.

شبورة مائية كثيفة تشهدها البلاد صباح الغد

أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة في الصباح على عدد من المناطق على النحو التالي:

  1. السواحل الشمالية.
  2. الوجه البحري.
  3. مدن القناة.
  4. وسط سيناء.
  5. شمال الصعيد.

درجات الحرارة في عدد من المناطق غداً الخميس 7 يناير 2021

الموقع الجغرافي درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة 23 درجة 15 درجة
الإسكندرية 22 درجة 13 درجة
مطروح 21 درجة 12 درجة
سوهاج 26 درجة 9 درجة
قنا 28 درجة 10 درجة
أسوان 29 درجة 11 درجة
محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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