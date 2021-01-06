الأرصاد الجوية تتوقع طقس دافئ نهار الغد وشبورة في كافة الأنحاء والتنبؤ بدرجة حرارة صغرى 15 درجة بالعاصمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تنبؤاتها لطقس يوم الغد الخميس الموافق 7 يناير 2021 وفقاً للتقويم الميلادي، حيث من المتوقع أن يكون طقس الغد دافئ في النهار، وذلك على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى هبوب رياح معتدلة، كما أضافت الأرصاد الجوية توقعها بوجود شبورة مائية في الصباح على جميع المناطق.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية للطقس في مختلف المناطق في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن توقعاتها للطقس يوم غد الخميس 7 يناسر 2021، والتي تشهد في العموم كون الطقس دافئ في النهار، بالإضافة إلى هبوب رياح معتدلة، وجاءت تنبؤات الطقس على مختلف المناطق على النحو التالي:

الطقس خلال النهار

جاءت توقعات الطقس خلال ساعات النهار على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: طقس دافئ. شبورة مائية في الصباح. وجود رياح معتدلة.

السواحل الشمالية: طقس مائل للدفء. رياح معتدلة.

جنوب سيناء: طقس مائل للدفء. رياح معتدلة.

شمال الصعيد: طقس دافئ. رياح معتدلة.

جنوب الصعيد: طقس مائل للحرارة. رياح معتدلة.



الطقس خلال الليل

جاءت توقعات الطقس خلال ساعات الليل على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: طقس بارد.

طقس بارد. السواحل الشمالية: طقس بارد.

طقس بارد. جنوب سيناء: طقس بارد.

طقس بارد. شمال وجنوب الصعيد: طقس شديد البرودة.

شبورة مائية كثيفة تشهدها البلاد صباح الغد

أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة في الصباح على عدد من المناطق على النحو التالي:

السواحل الشمالية. الوجه البحري. مدن القناة. وسط سيناء. شمال الصعيد.

درجات الحرارة في عدد من المناطق غداً الخميس 7 يناير 2021