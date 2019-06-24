الأرصاد الجوية تحذر ارتفاع شديد في درجات الحرارة تصل لـ 44 بداية من اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة بداية من اليوم والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث كشفت عن تفاصيل طقس هذا الأسبوع الذي يكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء نظراً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتراوح بين 65 إلى 75 % مما يشعر المواطنين بالحرارة زيادة فوق المعتاد، ولذلك ينصح خبراء الطقس المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة فيما يجب الوقاية منها بارتداء القبعات أو المظلات الشمسية التي تحجب الأشعة تجنباً من الإصابة بضربات الشمس.

الأرصاد الجوية تحذر ارتفاع شديد درجات الحرارة تصل لـ 44 بداية

قال خبراء الطقس أن يسود طقس حاراً على البلاد اليوم الاثنين وشديد الحرارة الثلاثاء، ننشر درجات الحرارة اليوم وغداً على مصر:-

درجات الحرارة يوم الإثنين

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 26 37

طابا 24 36

كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 9 2 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32

بيان بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء

الوجه البحري والقاهرة 26 39

جنوب سيناء والغردقة 29 38

شمال الصعيد 27 39

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 44

السواحل الشمالية الغربية 24 32

السواحل الشمالية الشرقية 23 32

وأشارت الأرصاد أن تظل درجات الحرارة مرتفعة على العاصمة حتى نهاية الأسبوع وتصل لأ 40 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة أيضاً، كما تظهر رياح معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وعلى خليج السويس مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية هناك.