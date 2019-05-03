الأرصاد الجوية تحذر المواطنين طقس شديد الحرارة خلال الأيام القادمة الذورة تكون أول يوم رمضان

الأرصاد تحذر طقس شديد الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن طقس حاراً يضرب البلاد بداية من يوم الأحد القادم وذروة الحرارة تكون يوم الإثنين أول يوم رمضان المبارك لتصل إلى 39 درجة مئوية، لذلك حذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس وأخذ الحيطة أثناء الخروج في وقت الظهيرة نظراً لأن أشعة الشمس تكون ضارة، لذلك يفضل أخذ المظلات الشمسية أثناء الخروج من المنزل للحماية من الشمس المباشرة وتفادي الإصابة بضربات الشمس.

الأرصاد الجوية تحذر طقس شديد الحرارة خلال الأيام القادمة

أعلنت الأرصاد الجوية عن موجة حارة أو طقس شديد الحرارة يضرب البلاد خلال يومي الأحد القادم والإثنين أول يوم رمضان حتى تصل درجة الحرارة يوم الأحد لـ38 درجة، ويوم الإثنين إلى 39 الوجه البحري والقاهرة إلى 40 على محافظات شمال الصعيد، علماً بأن سوف تنخفض درجات الحرارة من يوم الثلاثاء ثاني أيام رمضان المبارك لتصل إلى معدلاتها الطبيعية في شهر مايو ليسود طقس لطيف على البلاد وتتراوح درجات الحرارة بين 24:26 درجة وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشار عبد العال أن يوم الأحد سوف تنشط رياح مثيرة للأتربة غرب البلاد ويومي الثلاثاء والأربعاء تنشط الرياح المثيرة للأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى حدوث اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي هذا الصدد نصح الدكتور أحمد عبد العال المواطنين بعدم التعرض للشمس المباشرة أول يوم رمضان خاصة وقت الظهيرة، لتفادي ضربة الشمس ويفضل إرتداء القبعات أو المظلات الشمسية للوقاية من الأشعة الضارة.

وبحسب البحوث الفلكية حتى الآن أن أول يوم شهر رمضان المبارك سوف يكون يوم الإثنين القادم..وكل عام وأنتم بخير .

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