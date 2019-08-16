الأرصاد الجوية تحذر طقس اليوم شديد الحرارة – بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

تشهد البلاد ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال هذه الأيام حيث بدأت الموجة شديدة الحرارة من يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى اليوم مع ارتفاع نسبة رطوبة الجو مما يجعل الطقس شديد الحرارة أكثر من الدرجة الفعلية، ولذلك نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وحذر الخبراء المواطنين من التعرض المباشر للشمس خاصة في وقت الظهيرة لتفادي الإصابة بضربة الشمس والوقاية منها من خلال استخدام المظلات والنظارات العازلة لأشعة الشمس الحارقة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حاراً و رطب على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على الصعيد وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية، حيث تبدأ الموجة الحارة في الانكسار بداية من غداً السبت لتعود بعد ذلك في معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وتتراوح درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم ما بين 32 إلى 36 درجة.

حالة البحرين اليوم الأحمر والمتوسط

حالة البحر المتوسط تكون معتدل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح سطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهي أيضاً خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر

القاهرة 26 – 39

الإسكندرية 24 – 32

مطروح 22- 31

بور سعيد 25 -31

الإسماعيلية 25 -38

العريش 26 -33

رفح 26 -33

طابا 29 -34

سانت كاترين 18-32

بني سويف 25 – 39

المنيا 25 -40

أسيوط 25-40

سوهاج 24-41

الأقصر 27 -42

أسوان 27 -43