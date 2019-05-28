الأرصاد الجوية تحذر طقس شديدة الحرارة على البلاد ذروتها يوم الخميس القادم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس شديد الحرارة على البلاد بداية بارتفاع درجات الحرارة غداً وتكون ذروة الموجة الحارة يوم الخميس بعد غد، هذا وأشار الدكتور أحمد عبد العال بأن ارتفاع درجات الحرارة طبيعي في هذا الوقت من العام، بما أننا في فصل الصيف، شهدت البلاد موجة شديدة الحرارة يومي الخميس والجمعة الماضيين لتشهد مصر أول مرة بأقصى ارتفاع في حرارة الجو ووصلت درجة الحرارة لـ43 درجة مئوية في القاهرة أما في أسوان والأقصر فوصلت لقرب الـ50 درجة مئوية لتصل مصر لأعلى مستوى حرارة مقارنة بدول الخليج.

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ارتداء القبعات أو المظلات الشمسية للوقاية من أشعة الشمس الضارة خاصة إذا كان وقت الخروج في الظهيرة فتكون أشعة الشمس شديدة الضرر، فيما أشارت الأرصاد بارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتكون لطيفة على الجسم أثناء الخروج في هذا الطقس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة أيام الأربعاء الخميس والجمعة

طقس يوم الأربعاء

الوجه البحري والقاهرة 28-20

السواحل الشمالية والغربية 28-20

جنوب الصعيد 43-28

حلايب وشلاتين 43-28

طقس يوم الخميس

الوجه البحري والقاهرة 39-22

السواحل الشمالية 28-20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44-29

طقس يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري 38-22

السواحل الشمالية والغربية 28-20

جنوب الصعيد 45-30

حلايب وشلاتين 45-30

أكدت الأرصاد الجوية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنباً للإصابة بضربات الشمس، لهذا يجب على كل المواطنين أخذ الحيطة عند الخروج من المنزل وارتداء القبعات والمظلات الواقية من أشعة الشمس.