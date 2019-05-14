الأرصاد الجوية تحذر طقس شديد الحرارة غداً الأربعاء والخميس..التفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة من بداية هذا الأسبوع والتي تستمر حتى نهايته، حيث أعلنت هيئة الأرصاد عن طقس شديد الحرارة على البلاد ودرجات الحرارة تصل لـ 40 درجة مئوية، وتكون ذروة الموجة الحارة يوم الأربعاء والخميس لتصل الحرارة 40 مما يشعر المواطنين بسخونة الجو، لذلك يجب عند الخروج من المنزل ارتداء القبعات أو الإمساك بالمظلات الشمسية حفاظاً على سلامتكم ولتفادي التعرض لـ ضربة الشمس خاصة في وقت الظهيرة.

تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء والخميس

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ونبه على جميع المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نظراً لأنها شديدة الحرارة وتكون ضارة لتفادي الإصابة بضربة الشمس، ويفضل ارتداء الأشياء الواقية مثل المظلات والنظارات أو القبعات، وأشار أن درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس تكون 40 درجة مئوية مع ارتفاع رطوبة الجو مما يشعر المواطن بالحر الشديد.

كما أوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام أن تتراوح درجات الحرارة ما بين الـ 30 إلى 35 درجة، ولكن تعد هذه الموجة الحارة تعد أعلى بكثير من معدلاتها الطبيعية.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور أحمد عبد العال وطمئن المواطنين عن اعتدال الطقس بداية من يوم الجمعة والسبت القادمين على ان تعود درجات الحرارة طبيعية معتدلة تتراوح ما بين الـ 30 إلى 32 درجة.