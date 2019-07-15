الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع شديد في درجة الحرارة غدا الثلاثاء

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الحرارة صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال أن طقس اليوم الإثنين معتدل في جميع الأنحاء حيث وصلت درجة الحرارة إلى 37 درجة وأشار الدكتور أحمد عبد العال أن يوم غدا الثلاثاء سترتفع درجة الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع الجاري وارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين مئوية تصل لـ 41درجة مئوية على مختلف المحافظات في نهاية الأسبوع الجاري.

مؤشرات درجة الحراراة يوم الثلاثاء والاربعاء

قال عبد العال أن درجة الحرارة ستصل يوم غدا الثلاثاء على القاهرة إلى نسبة 39% درجة مئوية ويوم الأربعاء إلى 41 بينما في جنوب الصعيد ستصل درجة الحرارة إلى 46 وستصل في شمال الصعيد إلى 41 و 45%، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فى القاهرة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، بينما في الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 28 درجة ونأتي مطروح العظمى ستصل لـ 40 درجة مئوية والصغرى 30 درجة وسوهاج العظمى تصل لـ 42 درجة والصغرى 29 درجة وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة وأخيرا أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال أن الأيام القادمة ستشهد اختفاء للشبورة الصباحية بسبب تراجع نسب الرطوبة والتي تصل لـ 70% على القاهرة بينما 80% على السواحل الشمالية و50% على مدن الصعيد.

نصائح الأرصاد الجوية

نظرا لارتفاع الحرارة الشديد التي تشهدها الشوارع المصرية هذا الصيف قام خبراء الأرصاد الجوية بنشر بعض الإرشادات لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.