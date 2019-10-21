الأرصاد الجوية تحذر من الطقس خلال الأيام القادمة…وأمطار غزيرة في هذه المناطق

تتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة القليلة القادمة، وأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هذه الأيام يعد ظاهرة طبيعية استعدادا للانتهاء من موسم الصيف ودخول فصل الخريف، والتقلبات الجوية هذه الأيام تؤثر بشكل مباشر علي أحوال الطقس فإنه من المتوقع طبقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض أربع مناطق لأمطار غزيرة خلال هذه الأيام، هذا ما أكده قائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور / أشرف صابر مع تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تكون بدايتها من اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 وتستمر حتي يوم الجمعة القادم.







ولقد جاء تحذير الهيئة مع بيانها الصادر أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه أمطار غزيرة تصل لحد السيول وأمطار رعدية على كلآ من (ساحل البحر المتوسط – شمال الدلتا – مدن القناة -شمال سيناء).

مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتساقط الأمطار أيضآ علي على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، كما تتأثر مناطق آخري بالأمطار الغزيرة مثل مناطق من شمال الصعيد وجنوبها خاصة على مدينتي حلايب وشلاتين.







كما جاء تحذير الهيئة من تغيير نوعية الملابس خاصة من غدا الثلاثاء وانخفاض في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلي 4 درجات عن المعدل الطبيعي مع توخي الحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة.