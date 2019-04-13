الأرصاد الجوية تعلنها .. أنخفاض جديد في درجات الحرارة غدا الأحد 19 أبريل

تشهد البلاد منذ عدة أيام أرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، واليوم السبت هو ذروته، ولكن هل انتهى فصل الشتاء فعليا وبدء الصيف بطقسه الحار الرطب؟ في الحقيقة تقارير التوقعات التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا السبت الموافق 14 أبريل 2019، تفيد بغير ذلك، نظرا للانخفاض الملحوظ الذي توقعته تقارير خبراء الأرصاد على كافة الأنحاء وخصوصا السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة،والتي تستدعي منك عدم التسرع بارتداء الملابس الصيفية الخفيفة، والتي سوف نستعرضها بالتفصيل خلال السطور التالية.

توقعات طقس غدا الأحد 14 أبريل

طبقا لتقارير الأرصاد الجوية، ستشهد معظم الأنحاء أنخفاضا ملحوظا على كافة الأنحاء في درجات الحرارة، يصل إلى 6 درجات مئوية على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وحتى شمال الصعيد.

كما تشهد محافظات ومدن جنوب الصعيد طقسا حارا نهارا، يميل الى البرودة ليلا، حيث ترتفع درجات الحرارة بها من درجة إلى درجتين عن درجات الحرارة اليوم السبت.

حالة الرياح والشبورة المائية المتوقعة غدا الأحد 14 أبريل

أما بخصوص حركة الرياح المتوقعة غدا، فمن المتوقع أن تشهد البلاد رياح معتدلة واتجاهها شمالي غربي على كافة الأنحاء، تنشط أكثر على السواحل الشمالية، بينما تكثر الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد على المناطق الشمالية وحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 14 أبريل

المنطقة العظمى الصغرى السواحل الشمالية الغربية 22 16 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 16 الوجه البحري والقاهرة 27 19 جنوب سيناء والغردقة 30 20 شمال الصعيد 29 18 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37 19

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