الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأحد 9/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة والرياح في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأحد الموافق 9/6/2019، وتؤكد الأرصاد أن يسوط طقس لطيف على السواحل الشمالية ويسود الطقس الحار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد في فترة الظهيرة، وتظهر السحب المنخفضة في بعض المناطق مع امكانية سقوط أمطال خفيفة على السواحل الشمالية يصاحبها نشاط في حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

حالة الطقس في مصر نهاراً

تشهد جمهورية مصر العربية انخفاض طفيف في درجات الحرارة بوجه عام بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها الجمهورية في أواخر شهر رمضان المبارك، وتنخفض نسبة الرطوبة ونعرض لكم الأن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الأحد فترة الظهيرة.

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس لطيف ليلا في جميع أنحاء الجمهورية وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في المحافظات مساءً وتنخفض أيضاً درجات الرطوبة في المحافظات واليكم بيات بدرجات الحرارة في المساء:

نسبة الرطوبة

نعرض لكم نسبة الرطوبة المتوقعة ليوم الاحد 9/6/2019 في المحافظات

حركة الرياح

تكون الرياح أغليها شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للغبار والاتربة واليكم بيان بحركة الرياح وسرعتها في جمهورية مصر العربية:

بيان بدرجات الحرارة في جميع المحافظات

هذا بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى التي تمر بها جمهورية مصر العربية يوم الأحد 9 يونيو 2019:

القاهرة 21 35

شبين الكوم 21 32

طنطا 20 32

دمنهور 20 30

الإسكندرية 22 27

بلطيم 21 28

مطروح 19 27

السلوم 19 28

سيوة 19 37

بورسعيد 21 29

دمياط 21 28

الزقازيق 19 32

الاسماعيلية 18 35

السويس 19 34

العريش 18 30

رفح 19 29

رأس سدر 21 34

نخل 16 32

نويبع 26 34

طابا 20 32

كاترين 16 33

الطور 23 31

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 36

الفيوم 22 33

بنى سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 26 37

أسوان 28 38

أبوسمبل 29 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 24 33

أبو رماد 25 34

حلايب 25 32

رأس حدربة 24 32