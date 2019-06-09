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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الاثنين 10/6/2019 | ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وموجة حارة جديدة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الاثنين 10/6/2019 | ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وموجة حارة جديدة

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن اليوم الأحد هو حالة الطقس ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة بداية من الاثنين 10/6/2019، وأن اليوم الأحد هو آخر أيام الطقس المعتدل وستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي بداية من الاثنين وأعلن عن الموجة الحارة القادمة التي تواجهها جمهورية مصر العربية واليكم تقرير بحالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم وترتفع درجات الحرارة في الوجه البحري والقاهرة درجتين مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤثر بشكل أكبر على المواطنين وتجعل الشعور بارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعدل الطبيعي الملموس واليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الاثنين 10/6/2019 | ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وموجة حارة جديدة

وتكون نسبة الرطوبة في أعلى مستوياتها مما يجعل الأفراد يشعرون بدرجات الحرارة بشكل أكبر مما هو عليه واليكم بيان بدرجات الرطوبة:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الاثنين 10/6/2019 | ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وموجة حارة جديدة

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل وتصل إلى 38 درجة في القاهرة والوجه البحري.

حركة الرياح

نعرض لكم بيان بسرعة الرياح واتجاهاتها في المحافظات والتي تكون معتدلة السرعة وتنشط فقط في جنوب سيناء وجنوب الصعيد:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الاثنين 10/6/2019 | ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وموجة حارة جديدة

بيان درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 37 24
الجيزة 37 24
الاسكندرية 27 21
الشرقية 37 23
الاسماعيلية 36 24
دمنهور 34 20
بورسعيد 31 24
طنطا 36 22
السويس 34 26
الجيزة 37 24
المحلة الكبرى 36 22
الفيوم 38 25
شرم الشيخ 36 25
اسيوط 37 25
الاقصر 38 28

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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