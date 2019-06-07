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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض بداية من الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة حارة في أواخر شهر رمضان المبارك، وأن حالة الطقس تعتدل بداية من الجمعة مع نشاط لحركة الرياح على جميع الانحاء وتكون مصحوبة بالرمال والاتربة على السواحل الشمالية وغرب البلاد وجنوب وشمال سيناء وبعض من محافظات الصعيد.

حالة الطقس في مصر نهاراً

تشهد جمهورية مصر العربية انخفاض درجات الحرارة وتشهد القاهرة والوجه البحري انخفاض درجتين والذي يعطي انطباعا باعتدال حالة الطقس والأحوال الجوية، وتستمر حالة انخفاض درجات الحرارة حتى مطلع الاسبوع المقبل وتسجل درجة الحرارة في السبت الموافق 8/6/2019 33 درجة في القاهرة والوجه والبحري، واليكم بيان بدرجات الحرارة العظمى في المحافظات.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

حالة الطقس ليلاً

يكون الطقس لطيف في المساء في جميع أنحاء الجمهورية وتنخفض نسبة الرطوبة قليلاً ليتحرر الأشخاص من شعور الحر رغم انخفاض درجات الحرارة فدائما ما تجعل الرطوبة الاحساس بالحر أكبر من ارتفاع معدلات درجات الحرارة واليكم بيان بدرجات الحرارة في المساء في المحافظات:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

ونسبة الرطوبة في الجو في المحافظات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

حركة الرياح

نعرض لكم اتجاهات الرياح وسرعتها في المحافظات لمعرفة حالة الطقس بكل تفاصيلها

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

تحذرات هيئة الأرصاد الجوية

نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة في الوقت بين الساعة 12:00م حتى الساعة 4:00م وخاصة في الشواطئ لأن الشمس تكون أكثر ضرراً في هذا التوقيت وشددت الهيئة العامة للأرصاد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات لعدم وقوع ضرر على المصيفين.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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