الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت 8/6/2019 وتحذر رواد الشواطئ

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض بداية من الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة حارة في أواخر شهر رمضان المبارك، وأن حالة الطقس تعتدل بداية من الجمعة مع نشاط لحركة الرياح على جميع الانحاء وتكون مصحوبة بالرمال والاتربة على السواحل الشمالية وغرب البلاد وجنوب وشمال سيناء وبعض من محافظات الصعيد.

حالة الطقس في مصر نهاراً

تشهد جمهورية مصر العربية انخفاض درجات الحرارة وتشهد القاهرة والوجه البحري انخفاض درجتين والذي يعطي انطباعا باعتدال حالة الطقس والأحوال الجوية، وتستمر حالة انخفاض درجات الحرارة حتى مطلع الاسبوع المقبل وتسجل درجة الحرارة في السبت الموافق 8/6/2019 33 درجة في القاهرة والوجه والبحري، واليكم بيان بدرجات الحرارة العظمى في المحافظات.

حالة الطقس ليلاً

يكون الطقس لطيف في المساء في جميع أنحاء الجمهورية وتنخفض نسبة الرطوبة قليلاً ليتحرر الأشخاص من شعور الحر رغم انخفاض درجات الحرارة فدائما ما تجعل الرطوبة الاحساس بالحر أكبر من ارتفاع معدلات درجات الحرارة واليكم بيان بدرجات الحرارة في المساء في المحافظات:

ونسبة الرطوبة في الجو في المحافظات

حركة الرياح

نعرض لكم اتجاهات الرياح وسرعتها في المحافظات لمعرفة حالة الطقس بكل تفاصيلها

تحذرات هيئة الأرصاد الجوية

نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة في الوقت بين الساعة 12:00م حتى الساعة 4:00م وخاصة في الشواطئ لأن الشمس تكون أكثر ضرراً في هذا التوقيت وشددت الهيئة العامة للأرصاد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات لعدم وقوع ضرر على المصيفين.

← إقرأ أيضاً: