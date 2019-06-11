الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وتشير إلى اعتدال درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي مرت على البلاد بداية الأسبوع، وأكدت هيئة الأرصاد أن هناك انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى درجتين في القاهرة مع انخفاض نسبة الرطوبة مما يجعل الشعور أكبر بانخفاض درجات الحرارة واعتدال حالة الطقس.

حالة الطقس في مصر نهاراً

انتهت الاجواء الحارة مع بداية مساء الثلاثاء ويبدأ الطقس في انخفاض درجات الحرارة إلى درجتين وانخفاض الرطوبة نهارا مما يجعل الطقس مشمس وليس مشمس حار في فترة الظهيرة ونعرض لكم درجات الحرارة العظمى في فترة الظهيرة:

انخفضت درجات الحرارة عن اليوم السابق وكما يظهر في الصورة لا يوجد مؤشرات تدل على ارتفاع حرارة الجو بشكل كبير ويكون طقس الأربعاء لطيف في جميع الانحاء وحار بشكل طفيف على الوجه البحري والصعيد.

حالة الطقس ليلاً

ننشر لكم توقعات حالة الطقس في المساء ومعدلات درجات الحرارة في المحافظات

حركة الرياح

تكون الرياح مختلفة الاتجاهات معتدلة السرعة غير مثيرة للغبار والأتربة وننشر لكم بيان بسرعة الرياح والاتجاهات في المحافظات:

الرطوبة

الرطوبة هي العامل الأكبر في الشعور بدرجات الحرارة فعندما تكون درجة الرطوبة عالية يكون الشعور بالحرارة عالي جدا فعندما كانت الموجة الحارة الغير مسبوقة في تاريخ مصر تصاحبها انخفاض في الرطوبة لم يتأثر الطقس نسبة إلى ارتفاع درجات الحرارة ولذلك نقوم بنشر نسبة الرطوبة في المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة في مصر