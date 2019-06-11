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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة
درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وتشير إلى اعتدال درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي مرت على البلاد بداية الأسبوع، وأكدت هيئة الأرصاد أن هناك انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى درجتين في القاهرة مع انخفاض نسبة الرطوبة مما يجعل الشعور أكبر بانخفاض درجات الحرارة واعتدال حالة الطقس.

حالة الطقس في مصر نهاراً

انتهت الاجواء الحارة مع بداية مساء الثلاثاء ويبدأ الطقس في انخفاض درجات الحرارة إلى درجتين وانخفاض الرطوبة نهارا مما يجعل الطقس مشمس وليس مشمس حار في فترة الظهيرة ونعرض لكم درجات الحرارة العظمى في فترة الظهيرة:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة
درجات الحرارة المتوقعة

انخفضت درجات الحرارة عن اليوم السابق وكما يظهر في الصورة لا يوجد مؤشرات تدل على ارتفاع حرارة الجو بشكل كبير ويكون طقس الأربعاء لطيف في جميع الانحاء وحار بشكل طفيف على الوجه البحري والصعيد.

حالة الطقس ليلاً

ننشر لكم توقعات حالة الطقس في المساء ومعدلات درجات الحرارة في المحافظات

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

حركة الرياح

تكون الرياح مختلفة الاتجاهات معتدلة السرعة غير مثيرة للغبار والأتربة وننشر لكم بيان بسرعة الرياح والاتجاهات في المحافظات:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

الرطوبة

الرطوبة هي العامل الأكبر في الشعور بدرجات الحرارة فعندما تكون درجة الرطوبة عالية يكون الشعور بالحرارة عالي جدا فعندما كانت الموجة الحارة الغير مسبوقة في تاريخ مصر تصاحبها انخفاض في الرطوبة لم يتأثر الطقس نسبة إلى ارتفاع درجات الحرارة ولذلك نقوم بنشر نسبة الرطوبة في المحافظات:

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في مصر الأربعاء 12/6/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 35 22 المحلة 33 20
الجيزة 35 22 المنصورة 32 20
الشرقية 35 21 دمنهور 26 20
بورسعيد 29 22 الاسكندرية 26 22
الاسماعيلية 34 22 شرم الشيخ 34 26
السويس 34 23 اسوان 41 30
طنطا 34 20 الاقصر 40 29

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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