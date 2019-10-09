الأرصاد الجوية تعلن سقوط امطار وسيول في البلاد وتحدد موعد انتهاء الحر وبرودة الطقس

متى ينتهي الحر ونشعر ببرودة الجو؟ سؤال يبحث عنه العديد من المواطنين الذين يهتمون بمعرفة أخبار الطقس ودرجات الحرارة ربما خاصة في فصل الشتاء نظراً لحدوث التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التى تصل لحد السيول على بعض المناطق، حيث شهدت البلاد خلال هذا الشهر تغيرات في المناخ وحدوث ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة والطقس غير مستقر وهذا طبيعي في فصل الخريف فهو من سماته التقلبات الجوية المفاجئة ولهذا تم التنبيه من خبراء التوقعات بـ حالة الطقس لما يحدث أول بأول للمواطنين بحيث يتوخوا الحذر.







فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية وتقلبات جوية خلال الأيام القادمة نظراً لأننا في فصل الخريف الذي يتميز بهبوب رياح وعواصف تختلف شدتها على حسب المنطقة .

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء الحر وبرودة الطقس







صرح الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد أنه مع بداية شهر نوفمبر القادم يحدث انخفاض في درجات الحرارة لـ تقل عن الـ30 درجة وتصبح مابين 28 و 29 درجة مئوية على كافة مناطق البلاد، ثم يبدأ الجو في البرد من نصف الشهر ويشعر المواطنين ببرودة الجو خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأوضح عطا أن فصل الشتاء سوف يشهد أمطار وسيول على مناطق مختلفة في البلاد، محذراً المواطنين وأولياء أمور الطلاب بتوخي الحذر وارتداء الملابس المناسبة لتفادي أدوار البرد والأنفلونزا، كما ناشد السائقين على الطرق بتقليل السرعة قدر الإمكان وعدم تشغيل الإضاءة التي تحجب الرؤية الأمامية واتباع الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة المائية صباحاً.