الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة .. أمطار وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، خاصة مع اقتراب بدء فصل الخريف فلكيًا 23 سبتمبر المقبل، ومع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة والذي نشعر به بوضوح تلك الأيام، فالجو لطيف تلك الأيام، والكثير منا لم يعد مضطرًا إلى تشغيل التكييفات أو المراوح، لذا قد يهمك التعرف على حالة الطقس الأيام المقبلة، وهل سيظل الجو لطيفًا أم أن هناك امور قد تتغير.







حالة الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة







أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيظل معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب الصعيد، بينما سيكون الجو لطيف ليلًا في أغلب الأنحاء، بينما تزداد الشبورة خلال ال 48 ساعة القادمة بسبب ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة.

بينما أكدت اليوم السابع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بينما تظل درجات الحرارة في معدلها الطبيعي، كما أنه من المتوقع اضطراب الملاحة على البحر المتوسط بسبب الرياح الشمالية الغربية والمعتدلة، والتي تجعل متوسط ارتفاع الموج في المتوسط من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة

المنطقة الكبرى الصغرى السواحل الشمالية الغربية 29 23 السواحل الشمالية الشرقية 30 23 القاهرة والوجه 33 24 الغردقة وجنوب سيناء 35 26 شمال الصعيد 34 23 جنوب الصعيد 37 26







وتناشد هيئة الأرصاد الجوية وجميع وسائل الإعلام السائقين بتوخي الحذر، وذلك عند قيامهم بالقيادة في الصباح الباكر بسبب انتشار الشبورة، والسير على سرعة منخفضة في أوقات الشبورة.