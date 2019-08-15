الأرصاد الجوية تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام القادمة

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السبب في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الأراضي المصرية، خلال هذه الفترة مرتبط بصفات شهر أغسطس.

حالة الطقس في مصر

وقد أشار عبد العال في تصريحاته أن الموجة الحارة من المتوقع أن تنكسر بداية من يوم غد الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019، على أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية هذا الوقت من العام، حيث تبلغ غدا درجة الحرارة العظمى على محافظة القاهرة 38 درجة مئوية.

على الجانب الأخر، أكد الدكتور عبد العال أن مصر بعيدة تماما عن أي إشعاع موجود في أراضي روسيا نتيجة للإنفجار النووي الذي حدث منذ بضعة أيام في مدينة سفرودفنسك الروسية.

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وأكد عبد العال أثناء قيامه بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج 8 الصبح والذي يتم إذاعته علة قناة دي إم سي، أن جمهورية مصر العربية متأثرة أثناء هذه الفترة بمنخفضين جويين، إحداهما منخفض الهند الموسمي، والآخر منخفض قادم من السودان، وأن مصر خلال هذه الفترة من العام لا تتأثر على الإطلاق بأي منخفضات هوائية أو كتل هوائية من روسيا، مشيرا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن موقف مصر ومدى تأثرها من الانفجار النووي في روسيا.

فيديو عن حالة الطقس