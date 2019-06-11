الأرصاد الجوية..تفاصيل طقس الغد الأربعاء وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأربعاء في مصر، حيث شهدت البلاد اعتدال في الأحوال الجوية منذ بداية شهر يونيو وتعد درجات الحرارة في معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، بعكس ما حدث أخر مايو الماضي وشهدت مصر أعلى ارتفاع في درجات الحرارة وصلت حينها لـ 45 درجة لأول مرة في مصر، ثم عاودت الأحوال الجوية تأخذ مسارها الطبيعي في فصل الصيف، فيما ارتفعت درجات الحرارة اليوم على البلاد ووصلت 37 درجة على القاهرة مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يشعر الناس بأن الطقس حاراً من اللازم.

حالة طقس غداً الأربعاء على مصر

صرحت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة لطيف معتدل على السواحل الشمالية حاراً على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد تصل لـ 41 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، بينما يكون لطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

كما توقع خبراء الطقس أن تقل الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، أما عن الرياح فـ أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق جنوب سيناء وخليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في مصر

اليكم توقعات خبراء الطقس بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على البلاد لتكون على النحو التالي:-

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24.

الإسكندرية 29 – 22.

مرسى مطروح 28-21.

سوهاج 38-24.

قنا 39-25.

أسوان 41 -27.