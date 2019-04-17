الأرصاد الجوية تكشف عن الأحوال الجوية الأيام المقبلة وحالة الطقس يوم شم النسيم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الجو خلال الأيام المقبلة وكشفت عن طقس يوم شم النسيم، حيث جميع المواطنين يسألون عن أخبار الطقس خاصة في هذا اليوم للخروج والتنزه في الحدائق وغيرها، فالكثير من الناس ينتظرون عطلة يوم الاحتفال بشم النسيم لقضاء يوم ممتع مع الأسرة والأصحاب، حيث أثار الطقس حالة من القلق لدى الناس نظراً للتقلبات الجوية التي تحدث في هذه الأيام من برد وحر ومطر في يوم واحد مما جعل الكثير من الناس يبحثون عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة والعطلات الرسمية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة ويوم شم النسيم

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن التقلبات الجوية التي نراها تحدث في البلاد سوف تقل بداية من اليوم الأربعاء وسوف تظل درجات الحرارة معتدلة خلال الأسبوع القادم كله بمعدل ما بين الـ 24 و 25 درجة مئوية مما يسود طقس ربيعي لطيف، وأشار الدكتور عبد العال أنه على المواطنين ارتداء الملابس الخريفي وليست الصيفية نظراً لأن الجو يكون معتدل نهاراً بارد ليلاً أو احياناً يكون شديد البرودة ليلاً خاصة جنوب الصعيد.

وتابع عبد العال عن حالة الطقس يوم عطلة شم النسيم التي سوف تكون يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 أن هذا اليوم يكون حاراً نسبياً، وبهذا يمكن للمواطنين ارتداء الملابس الصيفية بداية من هذا الوقت لأن بعد ذلك الطقس سيكون خمسينياً مابين الجو الربيعي اللطيف أو الحار ولكن ليس برد كما كان.

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