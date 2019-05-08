الأرصاد الجوية | توقعات طقس الخميس أنخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

تأتي توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدا الخميس لتطمئن المصريين باستمرار حالة الطقس اللطيف والذي تشهده معظم أنحاء جمهورية مصر العربية على مدار اليومين السابقين، يأتي هذا الطقس الرائع بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها درجات الحرارة خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير ثم تلاها انخفاض ملحوظ وأمطار على عدة مناطق، ثم أرتفاع كبير في أول أيام شهر رمضان المبارك، وبعدها انخفضت درجات الحرارة خلال اليومين السابقين، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها في اليوم الرابع لشهر رمضان الموافق غدا الخميس 9 مايو 2019.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الخميس 9 مايو

يتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر الطقس المعتدل لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلن تقرير الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، بينما يشهد الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد طقسا معتدل، أما محافظات جنوب الصعيد فستشهد طقسا حارا خلال ساعات النهار، يميل إلى البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها تساقط للأمطار الخفيفة على تلك المناطق.

نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر

كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الرياح الشمالية الغربية المعتدلة على مناطق جنوب سيناء والغردقة وسواحل البحر الأحمر وخليج السويس، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 9 مايو رابع أيام شهر رمضان

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين على محافظة القاهرة وعدد من المدن والمحافظات، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا.