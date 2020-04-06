الأرصاد الجوية تُعلن توقعات حالة الطقس ال 72 ساعة القادمة ( بيان رسمي بدرجات الحرارة)

تعتبر حالة الطقس خلال الفترة المقبلة واحدة من أهم ما يشغل المواطنين في الوقت الحالي في ظل التقلبات المناخية العديدة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية نظرا لحلول فصل الربيع مؤخرا على مصر والذي يشتهر عنه التقلبات المناخية العديدة.

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كل ما يتعلق بالطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، من حيث درجات الحرارة وحالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة الكبرى: 24 عظمى 14 صغرى

الوجه البحري: 24 عظمى 14 صغرى

شمال الصعيد: 27 عظمى 13 صغرى

جنوب الصعيد: 37 عظمى 17 صغرى

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة الكبرى: 24 عظمى 14 صغرى

الوجه البحري: 23 عظمى 13 صغرى

شمال الصعيد: 26 عظمى 12 صغرى

جنوب الصعيد: 33 عظمى 17 صغرى

درجات الحرارة الخميس

القاهرة الكبرى: 23 عظمى 14 صغرى

الوجه البحري: 23 عظمى 13 صغرى

شمال الصعيد: 25 عظمى 13 صغرى

جنوب الصعيد: 31 عظمى 16 صغرى

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تتشابه حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث يكون الجو ما بين معتدل ولطيف في الصباح، على أن يكون بارد ليلا، والرياح ستكون معتدلة أغلب الأوقات، مع وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيكون هناك فرص للأمطار الخفيفة يوم الخميس على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، ويمكنكم الإطلاع أكثر من خلال بيان الهيئة العامة للأرصاد.